Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen 2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, çok çocuklu aileleri yakından ilgilendiren askerlik düzenlemesine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Güler, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı olarak aile yapısını destekleyici adımlar üzerinde durduklarını ifade eden Güler, askerlik sisteminde de bu bakış açısının yansıtılabileceğini söyledi.

Bakan Güler, çok çocuklu ailelere yönelik hazırlanan önerilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var."

Söz konusu askerlik düzenlemesine ilişkin teknik detayların ve uygulama esaslarının, ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Açıklanan çalışma, hayata geçmesi halinde çok çocuklu aileler için askerlik sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak.