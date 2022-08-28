Alparslan Türkeş Mesire Alanı Çim Saha'da düzenlenen festivale Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan protokol konuşmalarında, güreşin kültürümüzdeki değerine vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından müsabakalar devam etti