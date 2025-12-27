Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremler, kentte yalnızca konutları ve iş yerlerini değil, yüzyıllardır ayakta duran tarihi ve dini yapıları da derinden etkiledi. Bu yapılardan biri olan ve şehrin manevi hafızasında önemli bir yere sahip 406 yıllık Saraçhane Camii de depremler sırasında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

1618 yılında Beyazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey tarafından inşa edilen tarihi cami, asırlardır Kahramanmaraşlıların ibadet ettiği, birçok neslin hatıralarını barındıran önemli bir kültürel miras olarak biliniyor. Depremler sonrasında yapılan incelemelerde yapının ciddi yapısal hasar aldığı tespit edilirken, caminin korunarak yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Tarihi mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Saraçhane Camii’nin bulunduğu alanda, aslına ve özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa süreci başlatıldı.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve her aşamanın uzman ekipler tarafından denetlendiğini belirtirken, caminin yalnızca bir ibadethane olarak değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

Saraçhane Camii’nin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, kentin önemli dini ve kültürel simgelerinden biri yeniden Kahramanmaraş’a kazandırılmış olacak. Cami, hem ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara kapılarını açacak hem de asırlık geçmişiyle kentin hafızasında yeniden yerini alacak.