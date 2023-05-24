Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 142 dönümlük rezerv alanda "yerinde dönüşüm" ilkesiyle gerçekleştirilen proje, Çay Mahallesi'nin çehresini değiştirdi.

Proje kapsamında, 20 bloktan oluşan, 4'er ve 5'er katlı 416 konutun yanı sıra 8 dükkanın yer aldığı ticaret merkezi, 36 iş yeri, cami, otopark, taziye evi ve yöre halkı için tandır evleri inşa edildi.

Şu ana kadar kurayla 250 daire ve 27 iş yerinin hak sahiplerine anahtarları teslim edilen proje, depreme dayanıklı güvenli yaşam alanlarıyla dikkati çekiyor.