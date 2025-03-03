Eğitime adanmış ömrü boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayan Zeki öğretmen, yalnızca bir eğitimci değil, aynı zamanda bir rehber ve ilham kaynağı olarak meslektaşlarının ve öğrencilerinin gönlünde derin izler bıraktı.

Okulda düzenlenen veda töreni duygusal anlara sahne oldu. Törene katılan öğrenciler, meslektaşlar ve veliler, Zeki öğretmeni alkışlarla uğurlarken, onun eğitime katkılarını unutmayacaklarını dile getirdiler.

Zeki Topuz öğretmenimize, emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz.