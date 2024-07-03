45 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip, 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde "Narkoçelik-25" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri yakalandı.