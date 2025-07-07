Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlendi. Bu kapsamda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 49 bin 791 firmaya toplam 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde yapay zeka destekli Stratejik Karar Destek ve Risk Analiz Sistemi (SKPS) aktif olarak kullanıldı. Bu sistem sayesinde riskli firmalar önceden tespit edilerek denetim ekiplerinin odağı haline geldi.

En çok ceza kesilen sektörler arasında zincir marketler, emlak ofisleri, otomotiv ve kuyumculuk sektörü yer aldı.

Denetim sayısı ve ceza tutarı bakımından İstanbul en fazla işlem yapılan il oldu. 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 213.160 firma denetlendi, 46.392 firmaya toplam 616,2 milyon TL ceza kesildi.