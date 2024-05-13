Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan kişilerden 822'sinin hırsızlık, 424'ünün dolandırıcılık, 182'sinin yağma, 118'inin cinsel suçlar, 73'ünün adam öldürme, 817'sinin narkotik, 50'sinin terör, 495'inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanının ise değişik bazı suçlardan arandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT HABER