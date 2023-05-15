Türkiye dün tarihi bir seçime gitti…

Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 44,51’ini, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88’ini aldı.

Seçim ikinci tura kaldı

50 artı 1’in üzerine iki adaydan biri çıkamayınca seçim ikinci tura kaldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin yoğun bir katılım gösterdiği, 60 milyona yakın seçmenin oy kullandığı seçimde, bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa sandık başına gitti.

Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'daydı.

50 bin seçmen daha sandığa gidecek

Ve ikinci turda 50 bin seçmen daha olacak.

Seçmenler, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden görebilecek.

Adaylar gençlere yönelecek

Cumhurbaşkanı adaylarının da yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.

28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte taze gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.