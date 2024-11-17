Elbistan'da, uzun yıllardır koleksiyonerlik yapan Rıfat Polat, bir dönem her evin penceresinde olan ve şimdilerde antika olarak değerlendirilen ‘anneanne perdesi’ akımına katıldı. Polat, 50 yıllık 4 perdeye 900 bin lira fiyat biçti. ‘Anneanne perdesi’ olarak adlandırılan nostaljik perdeler alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı. Fahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı olmasa da sandıklarda unutulan bu perdeler gün yüzüne çıktı.

Geçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 1 milyon TL’ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor. İlçeye bağlı Çalış Mahallesi’nde yaşayan ve antika tutkusuyla bilinen 57 yaşındaki Rıfat Polat da, bu akıma katıldı. Elbistan Şehir Müzesi’nden de resmi koleksiyoner belgesine sahip olan Polat’ın, evinde ve garajında çok sayıda antika eser bulunuyor. Zamanının büyük bölümünü de ailesinden kalan ya da çevresinden temin ettiği çoğunluğu bir asır öncesinden kalan eşyalarla bir arada geçiren Polat, 50 yıl önce evlerinin penceresini süsleyen perdeleri de muhafaza etmiş.