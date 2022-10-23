İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 32 yaşındaki Y.K isimli hırsız, beyaz bir kamyonetle gelip bir mağazadan tam 27 bin TL hırdavat malzemesi ve 25 bin TL değerinde giyim ürünleri malzemesini aracın kasasına yükleyip kaçtı.

İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Hırsızlık olayının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin titizlikle çalışması sonucu çevredeki farklı noktalarda olan güvenlik kameraları görüntüleri izlendi.

Ekipler şüphelilerin olay yerine geldikleri aracı tespit etti.

Aracın kaçış güzergahında olan kameralar tek tek incelendi.

Kaçış anı kameralara yakalandı

Ekipler görüntülerde yer alan araca birebir benzeyen bir kamyoneti Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde durdurdu ve görüntülerle karşılaştırılma yaptı.

Yapılan denetim sonucu araçta belirgin olan izler ile durdurulan araçtaki izlerin aynı olduğu görüldü.

Araçta bulunan Y.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.