Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda suçlu yakalandı.

56 Kişi Yakalandı, 33 Tutuklama

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 18 şahıs olmak üzere toplam 56 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Operasyonlarda; 18,75 gram metamfetamin 109,16 gram bonzai 31,21 gram bonzai hammaddesi (AMG), 294 adet sentetik ecza, 37 adet sentetik hap (ecstasy/captagon), 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik Denetimleri: Gürültü ve Abartı Egzoza Geçit Yok

Emniyet birimlerince yürütülen trafik denetimlerinde de yüzlerce araca ve sürücüye işlem yapıldı.

153 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 60 araca abartı egzozdan, 354 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.

Emniyetten Kararlılık Mesajı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.