Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, yağma, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlünün yakalandığını duyurdu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İle Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda yağma suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.V. ile hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T. adlı şahıslar da yakalanarak adli mercilere sevk edilip, akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt