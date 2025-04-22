Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), geçtiğimiz yıldan bu yana himaye ettiği 57. Piyade Alayı Sancağını, yeni himaye edecek üniversiteye teslim etmek üzere Çanakkale’ye uğurladı.

Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen teslim töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Türk tarihinin en önemli sembollerinden biri olan 57. Piyade Alayı, Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçmiş ve onun anısını yaşatmak amacıyla çeşitli üniversiteler sancak taşıma görevini üstlenmişti.

Törende konuşan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, sancak tesliminin genç nesillere tarih bilincini aktarmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.