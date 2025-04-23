Sancak uğurlama törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın tören konuşmaları ile devam etti.

Rektör Yasım “Bugün burada, Türk milletinin şanla ve şerefle yazdığı, dünyaya cesaretin ve fedakârlığın ne demek olduğunu haykırdığı büyük bir destanı anmak ve bu destanın en onurlu sayfalarından biri olan 57. Alay’ın kahramanlıklarını bir kez daha hatırlamak için toplandık. 57. Alay, sancağını yere düşürmeden, son neferine kadar vatanı için savaşan kahraman bir birliktir. Onların gösterdiği bu eşsiz fedakârlık, nesilden nesile aktarılan bir vefa borcudur.

Her yıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, 57. Piyade Alay’ın temsili sancağı bir üniversitemiz tarafından korunmakta ve 25 Nisan tarihinde, Çanakkale Conkbayırı'nda bir diğer üniversiteye devredilmektedir. Bizler, bu onurlu emaneti layıkıyla koruduk. 25 Nisan’da, öğrenci temsilcilerimiz tarafından 57. Alay’ın temsili sancağı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne teslim edilecek.

Alay’ın sancağı sadece bir bayrak değil, bir milletin hafızası, bir ulusun hürriyet uğruna verdiği mücadelenin sembolüdür. Onu taşımak bir şereftir, bir sorumluluktur.” dedi.

“57. Piyade Alay Sancağının Devir-Teslim Töreni” KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın “Sancak Yemini”ni okuması ardından KSÜ öğrenci temsilcilerine teslimi ve öğrencilerin “Sancak Yemini” etmesi akabinde protokol üyelerinin eşliğinde Çanakkale’ye uğurlandı.