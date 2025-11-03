İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonlarda şüphelilerin kullandığı yöntemlere de dikkat çeken Yerlikaya şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, "ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış" gibi temalarla vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 539 şüpheliden 190'ının tutuklandığını belirtti. 111 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ederek bunun reklamını yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucunda, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.