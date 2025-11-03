Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi de 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 2 bin 205 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.