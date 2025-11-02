TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Bursaspor’a konuk oldu.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmada Kahramanmaraş temsilcisi, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Bursaspor 48. dakikada öne geçti.

Ancak Kahramanmaraş İstiklalspor, sadece iki dakika sonra Burak Kavlak’ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle durumu 1-1’e getirdi.

Maçın son anlarında ise Bursaspor, 90+2. dakikada Muhammet Demir’in kafa golüyle öne geçerek üç puanı aldı.

Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta evinde galibiyet arayacak.