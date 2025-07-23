Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve kentin simgelerinden biri olan 15. yüzyıla ait Ceyhan Taş Köprü’de restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilen ve asırlardır ayakta kalan köprü, deprem sonrası ciddi yapısal hasar almıştı. Bazı taşları yerinden koparak düşen köprüde, çatlaklar meydana gelirken, güvenlik nedeniyle kullanıma kapatılmıştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, köprünün tarihi dokusu korunarak yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Kültürel mirasın yaşatılması adına yürütülen projede, alanında uzman ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Her bir taşın özenle yerine yerleştirildiği projede, orijinal mimariye sadık kalınarak restorasyon gerçekleştiriliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ceyhan Taş Köprü’nün restorasyonunun 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün yeniden halkın kullanımına sunulması ve kent belleğinde önemli bir yere sahip olan yapının eski ihtişamına kavuşması bekleniyor.

Asırlık geçmişiyle sadece Kahramanmaraş’ın değil, bölgenin de önemli simgelerinden biri olan Ceyhan Taş Köprü’nün yeniden hayat bulması, şehrin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlamaya devam edecek.