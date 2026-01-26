Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan kentte, ilk günden itibaren devletin tüm imkânları seferber edildi. Konutlardan altyapıya, sanayi alanlarından kırsal yerleşimlere kadar geniş bir alanda başlatılan çalışmalar, Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmayı hedefledi.

Kahramanmaraş’ta binlerce şantiye, gece gündüz mesai

Depremin ardından geçen süreçte Kahramanmaraş genelinde binlerce konutun temeli atıldı, yüzlerce şantiye eş zamanlı olarak faaliyete geçti. Şehir merkezinde ve ilçelerde yükselen yeni konutlar, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmadı; sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, okul, cami ve sağlık tesisleriyle birlikte planlandı.

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre, deprem bölgesinde yürütülen “asrın inşası” çalışmalarının toplam yatırım tutarı 75 milyar doları aşarken, bu büyük dönüşümün en yoğun hissedildiği illerin başında Kahramanmaraş geliyor.

Konut teslimleri hız kesmeden sürüyor

Kahramanmaraş’ta saatlik konut üretim hızının rekor seviyelere ulaştığı belirtilirken, günde yüzlerce konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen törende 455 bininci konutun anahtarının teslim edilmesi, bölgede gelinen noktanın sembolü olarak değerlendiriliyor.

Yeni konutlar, deprem gerçeği göz önünde bulundurularak daha sağlam zeminlerde, modern mühendislik teknikleriyle inşa edilirken, vatandaşların güvenli ve kalıcı yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Kırsal mahalleler ve esnaf da unutulmadı

Yeniden yapılanma süreci sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmadı. Kahramanmaraş’ın kırsal mahallelerinde de köy evleri aslına uygun şekilde inşa edildi. Binlerce köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, kırsalda yaşamın devamlılığı sağlandı.

Öte yandan depremden etkilenen esnaf için de yeni iş yerleri hayata geçirildi. Çarşılar, dükkânlar ve sanayi alanlarıyla birlikte ekonomik hayatın yeniden canlanması için önemli adımlar atıldı.

Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor

Üç yıl önce büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş, bugün yükselen binaları, yeniden canlanan sokakları ve umutla geleceğe bakan insanlarıyla güçlü bir dönüşümün simgesi haline geldi. Şehir, yaşadığı acıyı unutmadan ama yaralarını sararak, daha dirençli ve daha güvenli bir geleceğe doğru ilerliyor.