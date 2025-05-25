İstanbul Ataşehir’de yaşayan Yürük ailesi, 6 yıl önce alınan 24 bin TL’lik ödenmeyen borcun kabusu ile karşı karşıya kaldı. Borcun faiz ve ceza faizleriyle katlanması sonucu borç miktarı büyürken, borcu tahsil eden şirket, 6 milyon 300 bin TL değerindeki aileye ait evi satışa çıkardı.

27 yaşındaki evlatlarını kaybeden acılı aile, şimdi hem evlat acısıyla hem de evlerini kaybetme korkusuyla mücadele ediyor. Şirketin evin boşaltılması için verdiği 15 günlük süre ise aileyi büyük bir çaresizliğe sürüklüyor.

24 Bin TL Borç, 6 Milyonluk Evleri Tehdit Ediyor

2019 yılında ticaretle uğraşırken çektiği kredi nedeniyle borçlanan İbrahim Yürük, 24 bin TL’lik borcunu ödeyemeyince zamanla borç büyüdü. Evlat acısıyla sağlık sorunları yaşayan Yürük, borcunu ödemek istese de şirketin uzlaşmaya yanaşmamasıyla evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

“2 Milyon Verelim, Bırakın” Teklifi Reddedildi

Show Haber’e konuşan İbrahim Yürük, borcu kapatmak için şirket yetkililerine “2 milyon TL verelim, yakamızı bırakın” teklifinde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirtti. Yürük, “Bizim başka evimiz yok. Borcu ödemek istiyoruz ama şirket parayı tanımıyor, ‘Biz evi alırız’ diyorlar. Polisle gelip kapıyı açacaklarını, eşyalarımızı dışarı atacaklarını söylediler.” diye isyan etti.

Anne: “Evimi Bırakın, Evladımın Hatıraları Var”

Evlat acısını yüreğinde taşıyan anne ise gözyaşları içinde, “Evimi bırakın, evladımın hatıraları var. Oğlumun odasında her şey aynı duruyor, kıyamadım değiştirmeye. Böyle bir şey olabilir mi?” diye seslendi.

Şirket 15 Günlük Tahliye Süresi Verdi

Şirket tarafından aileye, “Evin 4’te 1’i hacizli. Borçlarınızı kapatın, evi size geri satarız” denmiş ancak bu sözler tutulmadı. Aileye 15 günlük boşaltma süresi verildi. Başka gidecek yerleri olmayan Yürük ailesi, sürenin bitmesini endişeyle bekliyor.