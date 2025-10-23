23 Ekim 2011' de saatler 13.41i gösterirken merkez üssü Tabanlı köyü olan 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı Van. Deprem Van Gölü’nün doğu kıyısında aktif fay hattı üzerinde meydana geldi. Kuzeye eğimli ters fay düzlemi kırıldı ve Van'ın kuzey kesimi yaklaşık 1 metre yükseldi. Deprem 26 saniye sürdü. Derinlik 14 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı en çok Tuşba ve Erciş ilçelerini etkiledi.

Bu büyük depremi 16 gün sonra 9 Kasım 2011’de 5.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntı takip etti. İkinci kez yıkımın yaşandığı depremde 40 kişi hayatını kaybetti.

İki büyük depremde toplam 644 vatandaş hayatını kaybetti. 1966 kişi yaralandı. Yaralılardan 1037'si kara yoluyla, 194'ü ise ambulans uçak ve helikopterlerle başka illerdeki hastanelere ulaştırıldı.

Şehir merkezi ve Erciş'te yüzlerce binanın çöktüğü, köylerdeki evlerin yıkıldığı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altından 252 kişi sağ olarak kurtarıldı.

295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6 ambulans helikopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık personeli sevk edilerek, arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi, yaralıların tedavilerinin aksamaması sağlandı.

147 bin 622 konut incelendi; bunlardan 31 bin 870’i ağır hasar gördü, 18 bin 181 konut orta hasarlı çıktı. Binlerce aile evsiz, hayvanlar ahırsız kaldı.

Vatandaşlara ilk etapta 75 bin çadır dağıtıldı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte geçici barınma alanları oluşturuldu.

Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı’nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim’de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedildi.

23 Ekim 2011’de meydana gelen Van Depremi, Türkiye’nin afetlerle mücadele konusundaki kararlılığını ve dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koydu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, benzer acıların yaşanmaması için afet bilinci ve hazırlık çalışmalarının önemini bir kez daha vurguluyoruz.