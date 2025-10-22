UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Kjetil Knutsen’in çalıştırdığı Norveç ekibi Bodo/Glimt, İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı.

Bodo/Glimt'in tek golünü 75. dakikada Andreas Helmersen kaydetti.

Osimhen'in ilk golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol atan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı.

Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 yıl sonra ilki yaşadı.

Galatasaray, bu galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bodo/Glimt 2 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde hafta sonunda Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise Ajax deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Monaco'yu konuk edecek.