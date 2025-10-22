Kahramanmaraş’ta boşandığı eşini, eski kayınvalidesi ile üvey kızını öldürdüren eski koca ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesinde eski eşi Funda Görkem’i, Namık Kemal Mahallesinde yaşayan eski kayınvalidesi Gülüş Görkem ile üvey kızı Edanur Göksu’yu öldüren 37 yaşındaki Hakan Yılmaz, Onikişubat ilçesinde yer alan Mimar Sinan Parkı’nda ölü bulundu.
Hakan Yılmaz’ın cinayetlerde kullandığı aynı silahla yaşamına sona verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.