Kahramanmaraş’ta boşandığı eşini öldüren eski koca, daha sonra eski kayınvalidesi ile üvey kızını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesinde eski eşine silahla yaralayan 37 yaşındaki Hakan Yılmaz, Namık Mahallesinde yaşayan eski kayınvalidesi Gülüş Görkem ile üvey kızı Edanur Göksu’ya kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırı sonrası her iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İlk saldırıda ağır yaralanan Funda Görkem’in ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırısı sonrası olay yerinden kaçan Hakan Yılmaz’ın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.