Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil eden bir sağlık altyapısına sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde aile sağlığı merkezlerinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Aile hekimliklerini ve aile sağlığı merkezlerini sağlık sisteminin merkezine yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Demirkol, Türkiye genelinde 400’e yakın Sağlıklı Hayat Merkezinin hizmet verdiğini söyledi.

Ankara'da da çok sayıda noktada bu merkezlerin faaliyet gösterdiğini belirterek, “Sağlık sisteminin üç temel ayağından ikisini; aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Türkiye'de sigara kullanım oranlarının arttığına dikkat çeken Demirkol, özellikle elektronik sigara kullanımının yaygınlaşmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. “Her üç kişiden biri sigara içiyor ve sigara başlama yaşı giderek düşüyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede daha kararlı ve kapsamlı adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Yeni açılan Sincan Sigara Bırakma Polikliniği’nin bu kapsamda önemli bir görev üstleneceğini belirten Demirkol, vatandaşları sigarayı bırakmak için uzman desteği almaya davet etti.