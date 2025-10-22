Binevler bölgesinde bulunan bir işletme önünde her gün bir araya gelen gönüllüler, Filistin halkına destek olmak ve insanlık dramına dikkat çekmek için sessiz bir duruş sergiliyor. Sessiz ama anlamlı bu eylem, kent sakinlerinden de büyük ilgi görüyor.

Nöbetin 30. gününde farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler tarafından sokak tiyatrosu düzenlendi. Tiyatroda, savaşın yıkıcı etkileri, sivillerin yaşadığı acılar ve masum insanların dramı sembolik olarak canlandırıldı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, sahnelenen performans karşısında duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan gönüllüler ise amaçlarının yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda Filistin halkının sesi olmak olduğunu belirterek, “İnsanlığın vicdanına sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Sessiz nöbetin, Filistin’deki zulüm sona erene kadar devam edeceği bildirildi.