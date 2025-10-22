Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun ilgiyle sürüyor. Her gün yüzlerce öğrenci ve kitapseverin ziyaret ettiği fuarda, birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla buluşarak imza günleri düzenliyor.

Fuarda yerini alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik markası Pusula Maraş, gençlerle bir araya gelerek yürüttüğü faaliyetleri tanıttı. Pusula Maraş ekibi, standı ziyaret eden gençlere mobil uygulamalarını tanıtarak şehirde gerçekleştirilen gençlik etkinlikleri, eğitimler, kamplar ve kurslar hakkında bilgi verdi.

Pusula Maraş yetkilileri, gençlerin şehirdeki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden haberdar olabilmesi için uygulama üzerinden sürekli güncel duyurular yaptıklarını belirtti.

10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 27 Ekim’e kadar Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.