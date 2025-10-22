Gastromaraş Mürüvvet’in Mutfağı Mutfak Akademisi Kurucu Ortağı ve “Ağız Tadı, Damak Zevki: Maraş Yemekleri” kitabının yazarı olan Nazlı, fuarda Alkış Dergisi ve Ukte Yayınları ortak standında okuyucularıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Mürüvvet Alparslan Nazlı, fuarın kente büyük bir değer kattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu fuar Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Böyle bir etkinliğin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Fırat Görgün’e bizlere bu imkânı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür projeler hem öğrencilerimiz hem de çocuklarımız için çok değerli örnekler oluşturuyor.”

Aynı stantta yer alan Araştırmacı-Yazar Serdar Yakar da yayıncılık serüvenini ve katkılarını anlattı.

“Ukte Yayınları olarak bugüne kadar Maraş’ı anlatan iki yüze yakın eser yayımladık. Alkış Dergisi ise 24 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürüyor. Anadolu’da bu kadar uzun soluklu bir dergi bulmak çok zor,” dedi.

Mürüvvet Alparslan Nazlı ve Serdar Yakar, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını ve lezzetlerini tanıtmak amacıyla fuarda birlikte yer aldı.