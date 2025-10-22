Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yükseköğretim ve yabacı uyruklu öğrenci burs başvuruları alınmaya başlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk alanında bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde, 2024-2025 eğitim döneminde ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde toplam 1.484 öğrenciye karşılıksız burs verildiği belirtildi.

Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, bursların vakıf kültürünün bir parçası olarak öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verildiğini belirtti. Tunç, "Öğrencilerimizin eğitim masraflarına katkıda bulunarak daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Burs Başvuruları, https://www.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek ve başvuru süresi 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Ortaöğretim öğrencilerine aylık 1250 TL,

Yükseköğrenim öğrencilerine ise 3000 TL burs verilecek.

Her ayın 1'i ile 10'u arasında düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına aktarılacak burs tutarlarının da 2026 yılının başında güncellenmesi bekleniyor.

Başvuru sürecinde, doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi gerektiği önemle vurgulanırken, kişisel bilgilerin (TC kimlik numarası, banka şifresi vb.) güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, geçtiğimiz eğitim yıllarında sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesapların yayınlandığı görüldüğü için başvuruların yalnızca www.vgm.gov.tr/burs-basvurulari adresinden yapılması ve üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.