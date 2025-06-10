Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çağlayancerit ilçesinde, yayla yürüyüşüne çıkan doğa tutkunları şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Engizek Dağları'nın eteklerinde 6,5 kilogram ağırlığında dev bir mantar bulundu.

1400 ile 2300 metre rakımları arasında gerçekleşen yürüyüş sırasında bulunan mantar, hem büyüklüğü hem de ender rastlanmasıyla dikkat çekti. Doğaseverler, dev mantarı görünce hayranlıklarını gizleyemedi.

Mantarın keşfedildiği Engizek Dağları, zengin bitki örtüsü ve serin yayla havasıyla doğa sporları ve kamp aktiviteleri için son yıllarda yoğun ilgi görüyor.

Çağlayancerit ilçesi, yayla turizmi, doğa yürüyüşü ve temiz havasıyla giderek daha fazla doğaseverin uğrak noktası haline geliyor. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde yaylaya çıkan vatandaşlar, doğal mantar türlerini yerinde keşfetme fırsatı buluyor.

Bölge halkı tarafından sabırsızlıkla beklenen çağşır mantarı sezonu ise kapıda. Bahar yağışlarının ardından başlayan sezonda doğaseverler, doğanın eşsiz lezzetlerini toplayarak hem sağlıklı besleniyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Çağlayancerit'te bulunan bu dev mantar, hem doğanın sürprizlerini hem de bölgenin ekoturizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.