İstiklalspor Zirve Takibini Sürdürüyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 57 puanla ikinci sırada yer alan temsilcimiz, Aksaray deplasmanından üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Ev sahibi Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ise 26 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla orta sıralarda yer alıyor.
Aksaray Bld. – Kahramanmaraş İstiklalspor Maçı Ne Zaman?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak karşılaşmanın detayları şöyle:
📅 Tarih: 8 Mart 2026 Pazar
⏰ Saat: 13.30
🏟 Stadyum: Aksaray Dağılgan Stadyumu
Aksaray Bld. – İstiklalspor Maçı Hangi Kanalda? Canlı İzle
Aksaray Bld. – Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması Yaay uygulaması üzerinden, Yaay Spor hesabından canlı olarak yayınlanacak.
Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Yaay uygulamasına giriş yaparak Yaay Spor hesabı üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.
İlk Maçı İstiklalspor Kazanmıştı
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş’ta oynanan mücadeleyi Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 2-1 kazanmıştı.
Temsilcimiz, Aksaray deplasmanında da galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.