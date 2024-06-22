Kahramanmaraş Kılılı’da bulunan bir kum ocağında meydana gelen iş kazasında, Kaynak ustası olarak çalışan 68 yaşındaki Kadir Seçgin, kepçenin tırnaklarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Kadir Seçgin çalıştığı esnada, henüz belirlenemeyen bir şekilde kepçenin tırnaklarının boynuna geçmesiyle ağır darbe yara aldı. Hemen sağlık ekiplerine haber veren çalışma arkadaşları olay yerine gelen sağlık ekiplerinden, Kadir Seçgin'in hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazanın ardından kepçe operatörü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yaşının ileri olmasına rağmen kum ocağında işçi olarak çalışan Kadir Seçgin'in sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında iş güvenliği ihlalleri, kepçe operatörünün hatası ve sigortasız çalışma durumu detaylı bir şekilde araştırılacak.