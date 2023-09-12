Doğu bölgesindeki aşiret düğünleri, takı törenleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup Rıdvan Aşan ile Meryem Aşan için görkemli bir düğün töreni yapıldı.

5 milyon takı takıldı

Konser havasında geçen 2 gün 2 gecelik düğüne yurt dışı ve yurt içinden 7 bin davetli katıldı.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı.

2 gün süren düğün için 3 milyon masraf

Irak, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından belediye başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda misafirler Kato Dağı eteklerinde şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 2 gün süren düğün için 3 milyonluk masraf yapıldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güvenin sağlandığı Beytüşşebap’ta düğünler gece geç saatlere kadar yapılıyor.

Rıdvan Aşan düğüne katılan herkese teşekkür ederek şu cümleleri aktardı;

En mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. 2 gündür sürüyor. Bu güzel günü renklendiren herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Organizatörden aldığımız bilgiye göre 7 bin kişi geldi. Çok sevindik.

113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi...

2 gün süren 7 bin kişilik düğünde 113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi.

Düğüne gelen davetlilerin araçları ise alana sığamayınca cadde ve ara sokaklara park edildi. Otoparka dönen düğün alanında halayların halkası havadan görüntülendi.