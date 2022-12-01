Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okumalarıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlik, 4 Aralık'a kadar okurlarla buluşacak.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, etkinliğin 7 yıldır düzenlenmesinin önemine dikkati çekerek, "Allah'ın sevgisinden ortaya çıkan ilahi mesajın sevgili Peygamberimizin kalbine yansımasıyla beraber bizlere yansıyan sevginin ne olduğunu bilmek üzerinde çokça düşünmek gerekiyor." dedi.



Modern bilinç ve aklın ilahi sevgiyi kavramasının zor olduğuna vurgu yapan Ünal, insanın öğrenmesinin ancak bir başka insandan olabileceğini söyledi.



Ünal, kız çocuğunu diri diri toprağa gömen insanların Hazreti Muhammed'in örnekliğiyle emsal alınacak bir topluma dönüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:



"O halde mesele insanın bozulmasıyla ilgili değil. İnsanın bozulmasıyla ilgili olsaydı Cahiliye Dönemi'ndeki insanlardan bir asrısaadet çıkmazdı. O halde mesele mesajla ilgilidir. Bizatihi Allah resulünün kalbinden yansıyan o sevginin insanların kalbine girmesiyle ilgilidir."





