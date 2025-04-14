Bahçelievler Mahallesi'nde bir işletmenin gider borusuna sıkışan 7 yavru köpek, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin çalışanları, gider borusundan gelen cılız sesleri fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sesin giderek arttığını fark eden çalışanlar, yavru köpeklerin mahsur kalmış olabileceğinden şüphelenerek hızlıca yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, iş yeri giderinde detaylı bir inceleme başlattı.

Borunun içerisine giren 7 yavru köpeğin sıkıştığı tespit edildi. Titiz bir çalışma sonucu yavrular, zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarma anı mahalle sakinlerinin büyük ilgisini çekerken, yavruların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.