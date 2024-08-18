Türkiye, peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Dün itibariyle çıkan tam 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangın an itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam edecek. Bolu Göynük'te sarp arazide de çetin bir mücadele verildi. Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol edildi bilgisi veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam Urla Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgara rağmen ekipler alevleri söndürmeyi başardı.

Devam eden diğer 5 yangın var. Burada da güzel haberler vermek istiyorum. İzmir Menderes'ten başlayalım, baraj yanından. Onun enerjisi düşürüldü. Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyor.