İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-4" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini, bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.