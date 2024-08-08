Dulkadiroğlu bölgesindeki Altınşehir'in güçlendirilmesi için yapılan ihale sonuçlandı ve proje için 750 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önemli bir destek verdiği projede, iş yerlerinin güçlendirilmesi için yapılan masrafların %50'si devlet tarafından karşılanacak.

Kalan %50'lik kısım ise esnafa 13 yıl vadeli kredi olarak verilecek. Bu sayede esnaf, maddi yük olmadan iş yerlerini güçlendirebilecek.

Proje kapsamında esnaftan kontrol mühendisi, çalışan personel ve güvenlik gibi ek masraflar da alınacak. Bu sayede projenin daha etkin bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yaptığı açıklamada projenin detaylarını paylaştı.

Öz, "Depremde zarar görmüş veya görmemiş tüm binalar, yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde güçlendirilecek. Projenin tamamlanmasıyla Altınşehir, depremlere karşı daha dirençli hale gelecek." dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu