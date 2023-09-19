Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.
Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.
Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P