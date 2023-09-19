Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Concordia Zirvesi kapsamında soruları yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Concordia Zirvesi kapsamında soruları yanıtladı

Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.