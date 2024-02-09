Kahramanmaraş’ta “1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu” Gerçekleştirildi Kahramanmaraş’ta “1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu” Gerçekleştirildi

Ziyaretinde Şahin, Ali Rıza Demir’in sağlık durumu hakkında bilgiler alarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 
 Gerçekleşen ziyarette 76 yaşındaki Ali Rıza Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini anlatarak Cumhurbaşkanına yazdığı şiiri okudu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt