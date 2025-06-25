Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni Gerçekleştirilecek
“1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Tören kapsamında yalnızca konut teslimleri değil, yeni projelerin temeli de atılacak.
Toplamda 1077 konut ve 55 iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümün temeli de aynı törende atılacak.
Güngören Millet Bahçesi Hizmete Açılıyor
Tören kapsamında ayrıca TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi de halkın hizmetine sunulacak. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine sosyal ve yeşil yaşam alanları sunmayı hedefliyor.
Millet bahçesinde yer alan sosyal donatılar şunlar:
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Çocuk oyun alanları
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Tematik bahçeler
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Spor sahaları
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Etkinlik alanları
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Yürüyüş ve bisiklet yolları
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Balo salonu
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Millet kıraathanesi
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144 araçlık otopark
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İbadethane
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Büfeler
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul’un çehresi değişmeye devam ederken, Güngören'de hayata geçirilen projeler bölgeye değer katıyor.