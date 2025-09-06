İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildi.

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.