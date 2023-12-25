Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmi ve özel ortaokullar ile liseler genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavları bu hafta başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatıldı.

Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. Yarın, 6. sınıf Türkçe ve matematik, Çarşamba günü 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için sınav yapılacak.