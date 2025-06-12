Yürek Yakan Son! 15 Gündür Kayıp Olan Otizmli Onurcan'ın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
İçeriği Görüntüle
Şehirlerarası Telefon Kodları
|İl
|Telefon Kodu
|Adana
|322
|Adıyaman
|416
|Afyon
|272
|Ağrı
|472
|Aksaray
|382
|Amasya
|358
|Ankara
|312
|Antalya
|242
|Ardahan
|478
|Artvin
|466
|Aydın
|256
|Balıkesir
|266
|Bartın
|378
|Batman
|488
|Bayburt
|458
|Bilecik
|228
|Bingöl
|426
|Bitlis
|434
|Bolu
|374
|Burdur
|248
|Bursa
|224
|Çanakkale
|286
|Çankırı
|376
|Çorum
|364
|Denizli
|258
|Diyarbakır
|412
|Düzce
|380
|Edirne
|284
|Elazığ
|424
|Erzincan
|446
|Erzurum
|442
|Eskişehir
|222
|Gaziantep
|342
|Giresun
|454
|Gümüşhane
|456
|Hakkari
|438
|Hatay
|326
|Iğdır
|476
|Isparta
|246
|İçel
|324
|İstanbul (Anadolu Yakası)
|216
|İstanbul (Avrupa Yakası)
|212
|İl
|Telefon Kodu
|İzmir
|232
|Kahramanmaraş
|344
|Karabük
|370
|Karaman
|338
|Kars
|474
|Kastamonu
|366
|Kayseri
|352
|Kırıkkale
|318
|Kırklareli
|288
|Kırşehir
|386
|Kilis
|348
|Kocaeli
|262
|Konya
|332
|Kütahya
|274
|Malatya
|422
|Manisa
|236
|Mardin
|482
|Muğla
|252
|Muş
|436
|Nevşehir
|384
|Niğde
|388
|Ordu
|452
|Osmaniye
|328
|Rize
|464
|Sakarya
|264
|Samsun
|362
|Siirt
|484
|Sinop
|368
|Sivas
|346
|Şırnak
|486
|Tekirdağ
|282
|Tokat
|356
|Trabzon
|462
|Tunceli
|428
|Şanlıurfa
|414
|Uşak
|276
|Van
|432
|Yalova
|226
|Yozgat
|354
|Zonguldak
|372