Yürek Yakan Son! 15 Gündür Kayıp Olan Otizmli Onurcan'ın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
Yürek Yakan Son! 15 Gündür Kayıp Olan Otizmli Onurcan'ın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
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Şehirlerarası Telefon Kodları

İl Telefon Kodu
Adana 322
Adıyaman 416
Afyon 272
Ağrı 472
Aksaray 382
Amasya 358
Ankara 312
Antalya 242
Ardahan 478
Artvin 466
Aydın 256
Balıkesir 266
Bartın 378
Batman 488
Bayburt 458
Bilecik 228
Bingöl 426
Bitlis 434
Bolu 374
Burdur 248
Bursa 224
Çanakkale 286
Çankırı 376
Çorum 364
Denizli 258
Diyarbakır 412
Düzce 380
Edirne 284
Elazığ 424
Erzincan 446
Erzurum 442
Eskişehir 222
Gaziantep 342
Giresun 454
Gümüşhane 456
Hakkari 438
Hatay 326
Iğdır 476
Isparta 246
İçel 324
İstanbul (Anadolu Yakası) 216
İstanbul (Avrupa Yakası) 212
İl Telefon Kodu
İzmir 232
Kahramanmaraş 344
Karabük 370
Karaman 338
Kars 474
Kastamonu 366
Kayseri 352
Kırıkkale 318
Kırklareli 288
Kırşehir 386
Kilis 348
Kocaeli 262
Konya 332
Kütahya 274
Malatya 422
Manisa 236
Mardin 482
Muğla 252
Muş 436
Nevşehir 384
Niğde 388
Ordu 452
Osmaniye 328
Rize 464
Sakarya 264
Samsun 362
Siirt 484
Sinop 368
Sivas 346
Şırnak 486
Tekirdağ 282
Tokat 356
Trabzon 462
Tunceli 428
Şanlıurfa 414
Uşak 276
Van 432
Yalova 226
Yozgat 354
Zonguldak 372