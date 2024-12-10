Konutların, depreme dayanıklı radye temel üzerine inşa edilmesi ve bölgenin iklim koşullarına uygun yalıtım özelliklerine sahip olması dikkat çekiyor.

Projede, köy halkının geçim kaynağı olan hayvancılık göz önünde bulundurularak her konuta ahır bölümleri de eklendi. İnşaat çalışmaları iki etap halinde sürdürülüyor; ilk etapta 50 konutun kaba inşaatı tamamlanmak üzereyken, kalan 36 konutun yapımı ise yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Projenin 2025 yılının Şubat ayında tamamlanmasıyla depremzedeler güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Devlet-millet işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, hem depremzedelere umut oluyor hem de bölgenin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.