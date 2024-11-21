Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 22 Kasım Cuma günü KAFUM Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan bu kültür şöleni, kitapseverler için adeta bir edebiyat bayramı niteliği taşıyor. Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından biri olarak gösterilen organizasyonda; 500’ü aşan yayınevi, yazar, şair ve fikir insanı yer alacak. Paneller, söyleşiler, konferanslar ve imza günleri gibi etkinliklerle dolu bir programın sunulacağı fuar, edebiyat dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Birbirinden Değerli İsimler Edebiyatseverlere Seslenecek

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda, Türk edebiyat ve fikir dünyasının önde gelen isimlerinden İsmail Kara, Tufan Gündüz, Beyhan Budak, Hayati İnanç, Tarık Tufan ve Yusuf Kaplan gibi değerli isimler de okuyucularla bir araya gelecek.

Edebiyatseverler Heyecanla 22 Kasım’ı Bekliyor

Fuarın açılışına sayılı günler kala şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Edebiyat tutkunları, her yaştan katılımcıyı cezbeden bu organizasyonda, hem kitaplarla buluşma hem de yazarlarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı bulacak. Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla fuarın açılacağı günü beklediklerini ifade eden edebiyatseverler, organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Hem Şehrimize Hem de Vatandaşlara Faydalı Olacak”

Akif Zabun, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan bu fuarın hem şehrimiz hem de biz depremzedeler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kemal Dertli, “Daha önce düzenlenen kitap fuarlarına ailem ile beraber katılmıştım. Bu yıl da inşallah katılım sağlayacağız. Fuarda dilediğimiz kitaplara erişme fırsatımız olacak. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençler Kitaplara Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Nisanur Çiftçi, “Kitap Fuarı’nı büyük bir heyecanla bekliyorum, mutlaka gideceğim” dedi. Sertaç Akdağ, “YKS öğrencisiyim. Fırat Başkanımızın fuar davetiyesi ve hediyesi ulaştı. Ben de mutlaka fuara katılacağım” diye konuştu. Emine Ebrar Özcan, “Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’ne gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kitap fuarına da katılmıştım. Bu yıl yine katılacağım. Fırat Görgel Başkanımız da bizlere hem davetiye hem de hediye göndermiş, çok sevindim” ifadelerini kullandı. Recep Kaya, “Şehrimizde bu tür etkinlikler düzenlenmesi bizleri çok sevindiriyor” dedi. Celal Erdem Bahar, “Kitapları çok seviyorum. Kitap Fuarı’na daha önce de gitmiştim. Bu yıl da fuara katılacak olmak beni mutlu ediyor. Hediye çeki ve davetiye için de Fırat Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ceyda Sözüyeterler de, “Kitap Fuarı bence çok faydalı oluyor. Yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Daha önce de birçok kez Kitap Fuarı’na katıldım. Bu yıl da katılmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Edebiyat Sevdalıları Kitap Fuarı’na Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “22 Kasım Cuma günü başlayacak olan 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na şehrimizin yanı sıra komşu illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından edebiyat sevdalılarını bekliyoruz. Anadolu’nun en büyük kültürel buluşması olan bu etkinlikte, edebiyatın kalbi şehrimizde atacak. 500’ün üzerinde yayınevi, yazar, şair ve fikir insanının katılımıyla düzenlenen fuarımızda, panellerden söyleşilere, imza günlerinden konferanslara kadar zengin bir program edebiyatseverleri bekliyor. 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/19/9-uluslararasi-kahramanmaras-kitap-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabiliyor” ifadelerine yer verildi.