Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, görkemli bir açılış töreniyle kitapseverleri ağırlamaya başladı.

Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olarak kabul edilen etkinlik, ilk gününde büyük ilgi gördü ve yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu.

Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş, kitap fuarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Edebiyatseverler için yazarlarla bir araya gelme ve imza alma fırsatı sunulan fuar, okur - yazar etkileşimini güçlendiren etkinliklerle dikkat çekiyor.

Çeşitli paneller, söyleşiler ve atölyelerle zenginleştirilen program, her yaştan ve her ilgi alanından kitapseverin beğenisini topluyor.