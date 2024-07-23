9 yaşındaki Betül 2 yıldır biriktirdiği harçlığını Gazze'ye bağışladı

Amasya'da 9 yaşındaki Betül Öngül, Filistin'deki akranlarına destek olmak için iki yıldır biriktirdiği 3 bin 500 lirayı bağışlamaya karar verdi.

Annesiyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesine giden Öngül, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a harçlığını teslim etti.

Ayvaz, Öngül ve ailesini tebrik ederek, "Bu duyarlı davranışından dolayı minik yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Filistin'deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları için dua edelim ve bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım" dedi.

Ayvaz, Öngül'e göstermiş olduğu duyarlılık için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan çocuk dergisini hediye etti.