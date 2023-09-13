Denetimlerde, 13 bin 948 okul servis aracı kontrol edildi, 160 Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymama, 173 araç muayenesi yaptırmama, 22 fazla yolcu taşıma, 32 emniyet kemeri takmama ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte 938 araç sahibi ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca eksikliği tespit edilen 97 okul servis aracı trafikten men edildi.

Kontrollerde, 2 yağma, bir cinsel suçlar, 5 uyuşturucu suçları, 11 yaralama, 10 hırsızlık, 7 dolandırıcılık, 6 tehdit, 3 hakaret, 39 yoklama kaçağı-bakaya ve 29 diğer suçlardan olmak üzere 113 aranan kişi yakalandı ve 6 kayıp çocuk bulundu.